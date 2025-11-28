BYD отложила выпуск своего флагманского кроссовера, чтобы его обновить

Компания BYD пересмотрела график вывода на рынок своего будущего флагманского полноразмерного кроссовера. Модель Dynasty D, которая была представлена весной на автосалоне в Шанхае, выйдет на рынок не раньше второго квартала 2026 года. Изначально производитель планировал запустить новинку уже в текущем году, однако было принято решение доработать модель в условиях растущей конкуренции

Кроссовер длиной около 5,2 метра станет самой крупной моделью в линейке Dynasty и будет доступен с 6-местным и 7-местным салоном. Дизайн модели выполнен в новом фирменном стиле марки, отличающегося только светодиодной полосой фар. А форма кузова больше напоминает кроссоверы марки LiXiang. Внутри установят полностью цифровую переднюю панель и отдельный «парящий» тачскрин мультимедийной системы посередине.

Приводиться в движение Dynasty D будет гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый ДВС и два электромотора. Привод – полный. Заявленный запас хода на электротяге – 200 км. Автомобиль также получит адаптивные амортизаторы, систему управления задними колесами и комплекс водительских ассистентов, работающий от лидара и 12 камер.

В BYD отмечают, что в 2025 году на китайском рынке появилось сразу несколько полноразмерных кроссоверов длиной более 5,2 метра, включая IM LS9, Lynk & Co 900 и Nio ES 8. В компании посчитали, что необходимо улучшить технические характеристики Dynasty D, чтобы модель выделялась среди новых конкурентов.

