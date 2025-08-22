Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2025

BYD открыл в Китае Диснейленд для автолюбителей

Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD открыла на родине уникальный парк для автолюбителей. Там есть трек для гонок, зоны для автомобильных испытаний и другие уникальные аттракционы

Посетители смогут протестировать практически все модели BYD, включая премиальных суббрендов Denza, Fang Cheng Bao и Yangwang. Главной звездой является электрический гиперкар Yangwang U9 и внедорожник Yangwang U8, способный передвигаться по воде. Тест-драйвы можно проводить на гоночной трассе длиной 1,7 км с прямым участком в 550 метров, где можно разогнаться до 220 км/ч. Также в парке есть: площадка площадью 15 тысяч м² для слалома и демонстрации автопарковки, низкофрикционная зона из 30 тысяч базальтовых плит, имитирующих лед и снег, бассейн длиной 70 метров, где показывают возможности внедорожника U8, искусственный дюнный склон из 6200 тонн песка и трассы для бездорожья.

Чтобы испытать все автомобили в различных условиях, придется отдать немаленькую сумму в размере 6666 юаней (чуть больше 74 000 рублей). Бонусом к такому билету идет ночь в пятизвездочном отеле. Однако есть и самый дешевый вариант. Можно отдать на входе 899 юаней (10 000 рублей) и протестировать только одну модель и покататься на пассажирском сиденье гиперкара Yangwang U9.

