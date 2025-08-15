Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2025

Rimac не верит в 2977 л.с. китайского гиперкара YangWang U9

Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Rimac Automobili Мате Римац усомнился в заявленных характеристиках китайского гиперкара YangWang U9 Track Edition, которому приписывают рекордную мощность в 2 977 лошадиных сил. Эта цифра на 870 л.с. превышает показатели Rimac Nevera R, однако, по мнению автопроизводителя, она может быть результатом некорректной интерпретации данных

Римац отметил, что большинство современных китайских электромобилей оснащается LFP-аккумуляторами, которые вряд ли способны кратковременно выдавать ту силу тока, необходимую для достижения подобных значений мощности. Для сравнения, Nevera R, как утверждает Rimac, с самыми современными батареями ограничен примерно на 1,5 МВт (2 107 л.с.). Даже при условии, что батарея способна отдать больший импульс, вся силовая установка должна быть рассчитана на подобные нагрузки.

Еще одним сдерживающим фактором Римац назвал сцепление с дорогой. По его словам, именно Nevera R уже достигла предела возможностей лучших дорожных шин и Римац сомневается, что покрышки U9 способны выдержать даже мощность, сравнимую с их гиперкаром.

Официальные данные китайского Минпромторга указывают, что каждый из четырех электромоторов YangWang U9 развивает мощность в 744 л.с. Однако пока нет подтверждения, что в реальных условиях все двигатели способны работать на таких пиковых значениях одновременно.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

