BYD создала новый оппозитный двигатель для своих электрокаров

Компания BYD, известная прежде всего своими электромобилями, представила 2,0-литровый оппозитный бензиновый мотор, который будет устанавливаться на электрические модели, превращая их в последовательные гибриды

Сообщается, что благодаря горизонтально расположенным цилиндрам двигатель имеет низкий центр тяжести, а его компактные габариты позволяют установить мотор на уже существующие модели, не прибегая к изменениям геометрии кузова. Вдобавок компания заявляет, что мотор при работе не создает лишнего шума в салоне.

Также примечательно, что BYD планирует на основе данного двигателя делать и версии, где мотор будет передавать тягу на заднюю ось. В таком режиме оппозитник способен развивать 272 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Первой моделью с последовательной гибридной силовой установкой станет флагманский седан Yangwang U7. Электромоторы, вероятно, останутся прежними, но в паре с ними будет работать оппозитный мотор. Это позволит увеличить запас хода автомобиля, поскольку двигатель будет работать в роли электрогенератора, подзаряжая батареи.

