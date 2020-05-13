BYD захватит рынок Европы с помощью электрокара

Китайская компания BYD нацелилась на европейский рынок седанов премиум-класса и объявила о запуске в Старом Свете электрической четырехдверки Han EV

Продажи седана BYD Han EV на китайском рынке начнутся в конце июня. Там у электромобиля будет три версии. Начальная предусматривает один электромотор (222 силы и 330 Нм момента) на передней оси, батарею на 65 киловатт-часов и запас хода в 506 километров по стандарту NEDC. У среднего варианта мощность та же, но батарея уже на 76,8 киловатт-часа; пробег без подзарядки — 550 км. Топовый Han EV оборудован двумя электромоторами с комбинированной отдачей 494 лошадиные силы и 680 Нм крутящего момента. Он разгоняется до ста за 3,9 секунды и без «дозаправки» проезжает 605 километров.

Особенности BYD Han EV — инвертор на базе карбида кремния и тяговая литий-железофосфатная батарея Blade Battery с невероятным запасом прочности. Она прошла ряд интенсивных тестов, во время которых её сгибали, пробивали гвоздями и принудительно нагревали до 300 градусов по Цельсию. При этом ни в одном из этих случаях аккумулятор не воспламенился и не взорвался.