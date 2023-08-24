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24 авг 2023

В Китае начались продажи кроссовера BYD Denza N8

В Китае начались продажи кроссовера BYD Denza N8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD открыла заказы на новый кроссовер премиум-класса Denza N8. Цена начинается от 319 800 юаней (4 131 816 рублей)

Кроссовер N8 является третьей моделью в линейке бренда Denza, которая изначально была создана в сотрудничестве BYD и Mercedes. Первым автомобилем стал минивэн D9, а некоторое время назад дебютировал кроссовер N7. По габаритам автомобиль сопоставим со знакомым российскому автомобилисту Exeed VX: 4949х1950х1725 мм., а колесная база - 2830 мм. 

Denza N8 предложен как с гибридной, так и полностью электрической силовой установкой. В основе гибрида лежит стандартная бензиновая 1,5-литровая “турбочетверка” мощностью 139 л.с. и электромотор мощностью 217,5 л.с. Полноприводная версия комплектуется дополнительным электродвигателем на задней оси мощностью 272 л.с. Емкость батареи - 45,8 кВт*ч. Максимальный запас хода составит - 1030 км (по циклу NEDC). Полностью электрическая версия получила эти же два мотора. Суммарная мощность - 482 л.с. и 675 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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