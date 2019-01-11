Английская прожарка

В Bentley в скором времени планируют выпустить заряженную версию своего кроссовера Bentayga. Кроссовер будет оснащаться очень мощным двигателем, характеристики которого будут превосходить аналогичные на Lamborghini Urus

Cиловая установка, которой собираются оснастить кроссовер, представляет собой бензиновый мотор W12 с двумя турбинами. Отдача двигателя увеличится до 660 лошадиных сил. В частности, в силовом агрегате применят перенастроенный электронный блок управления. Двигатель будет работать в паре с усовершенствованным 8-ступенчатым «автоматом». Такая прибавка в мощности позволит новой версии кроссовера стать быстрее стандартной Bentayga с W12, которая способна набирать первую «сотню» за 4,1 сек., а ее максимальная скорость составляет 301 км в час.

Что касается Urus, то его оснащают твин-турбоагрегатом V8, который развивает 650 лошадиных сил и 850 Н•м крутящего момента. Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 сек., а его максимальная скорость составляет 305 км в час.