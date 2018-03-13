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13 мар 2018

Bentley Bentayga научили «заправляться» из розетки

Bentley Bentayga научили «заправляться» из розетки
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley привезла на автосалон в Женеву гибридную версию своего внедорожника Bentayga. Этот вариант появился «постольку поскольку»: машина нужна, чтобы вписаться в экологические требования и вряд ли будет пользоваться большим спросом.

Зато Bentayga стала первой в истории гибридной моделью Bentley. Машина, как и ожидалось, получила гибридную силовую установку от Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Она включает в себя 2,9-литровый бензиновый V6 и электромотор. Суммарная мощность силовой установки составляет 452 л.с. Это больше чем у дизельной версии, но заметно меньше, чем у топовой с двигателем W12 (550 л.с.).

Несмотря на то, что вес внедорожника заметно выше, чем у Porsche Panamera, проехать исключительно на электротяге Bentley Bentayga сможет 50 километров, что всего на 2 километра меньше, чем у немецкого лифтбэка.

Полная зарядка батарей от бытовой электросети займет 7,5 часов, а от специального устройства «быстрой» заярдки» это время сокращается до 2,5 часов. Кстати в качестве опции для Bentley Bentyaga предлагается фирменное настенное зарядное устройство, дизайн которого разработал Филипп Старк. В британской компании его называют не иначе как «функциональным произведением искусства».

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