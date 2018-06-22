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22 июн 2018

Bentley Bentayga обзаведется версией Sport

Bentley Bentayga обзаведется версией Sport

Видимо глядя на конкурентов в Bentley решили сделать купеобразную версию Bentayga. Машина сохранит пятидверный кузов, но задние стойки будут сильно завалены.

Такая модификация получит название Sport и будет иметь строго четырехместный салон. Вероятнее всего, топовый двигатель W12 для нее не будет доступен. Кроме купеобразного кузова внедорожник в этой версии получит измененный экстерьер. Эти изменения во внешности затем перекочуют на обычную Bentayga, которая, таким образом, переживет свой первый рестайлинг.

Помимо версии Sport англичане рассматривают возможность создания и экстремальной версии Speed. Она сохранит двигатель W12, но его мощность будет увеличена с 608 до 650-670 л.с. В Bentley не отрицают, что хотят вернуть своему внедорожнику титул самого быстрого в классе.

Сегодня Bentley Bentayga предлагается с двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с., топовым W12 (608 л.с.), 4-литровым турбодизелем (435 л.с.) и гибридной силовой установкой мощностью 462 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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