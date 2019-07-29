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29 июл 2019

Bentley больше не будет делать кроссоверы

Bentley больше не будет делать кроссоверы
Автор фото: фирма-производитель

Однажды, глава марки Bentley Вольфганг Дюрхаймер пообещал выпустить купеобразную версию Bentayga и новый компактный кроссовер, но  ему пришла пора уйти в отставку, как и его идеям. Новый же глава Bentley, Эдриан Холлмарк, решительно поставил на кроссоверах крест

В интервью австралийскому изданию CarSales, г-н Холлмарк заявил, что Bentayga была и останется единственным кроссовером бренда — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. «Рассматриваем ли мы сейчас потенциальную возможность выпуска других моделей в сегменте SUV? Нет.

В тоже время  глава Bentley  сообщил, что жизненный цикл модели Bentayga  продолжается. Модель еще не раскрыла весь свой потенциал и будет активно развиваться. Возможно, эти слова можно считать намеком на то, что  нас еще ожидает множество различных модификаций Bentayga.

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