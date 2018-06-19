Российские дилеры Bentley начали продажи внедорожника Bentayga с новым двигателем.

Этот же 4-литровый силовой агрегат с двумя турбинами устанавливается на Porsche Cayenne и Panamera, где развивает 550 л.с. Кроме того им же оснащается Lamborghini Urus, но там его мощность на 100 «лошадок» больше.

Как и на «коллегах» мотор агрегатируется 8-ступенчатым «автоматом» ZF, который распределяет крутящий момент в соотношении 40% на передние и 60% — на задние колеса.

Спурт до 100 км/ч такая Bentayga выполняет всего за 4,5 секунды, максимальная скорость составляет 291 км/ч. То есть данный вариант стал альтернативой топовому варианту с двигателем W12. Он разгоняется до «сотни» за 4,1 секунды, а максимальная скорость равна 301 км/ч.

А теперь о грустном. Цены на Bentley Bentayga с двигателем V8 начинаются с отметки 12,9 миллионов рублей. Впрочем, по нашим данным, вся квота и этой модели уже выбрана клиентами на год вперед.

