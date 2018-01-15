О том, что внедорожник Bentley Bentayga получит турбированный V8 объемом 4 литра стало известно еще в конце прошлого года. Весь вопрос был в том, какова будет его отдача. Дело в том, что этот же двигатель устанавливается на Porsche Cayenne Turbo и Lamborgini Urus. В первом варианте он развивает 550 л.с., а итальянцы форсировали его до экстремальных 650 л.с.

В Bentley остановились на немецком варианте (550 л.с.). Оно и понятно — топовым должен остаться вариант с двигателем W12 мощностью 608 л.с. С турбомотором Bentlet Bentayga медленнее версии с W12 всего на четыре десятых: до 100 км/ч машина разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость: 290 км/ч против 301 км/ч у топовой версии с 6-литровым W12.

Впрочем, от итальянского Urus турбированной Bentley Bentayga тоже кое-что перепало: внедорожник получил такие же карбон-керамические тормоза диаметром 440 мм и 10-поршневыми механизмами спереди и диаметром 370 мм и шестью поршнями сзади.

Из других технических изменений: появление электроуслителя руля с переменным передаточным отношением и система ночного виденья. Во всем остальном турбированная версия соответствует варианту с двигателем W12, даже список опций у нее точно такой же.

Цены будут объявлены в марте, когда машина отпразднует публичный дебют на автосалоне в Женеве. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на автомобиль.

