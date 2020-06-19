Дизайн обновленного Bentley Bentayga рассекретили до премьеры

Премьера рестайлингового кроссовера Bentley Bentayga должна состояться до конца нынешнего лета

Компания Bentley готовится к премьере обновленного кроссовера Bentayga. Изображения новинки без камуфляжа уже утекли в сеть. Судя по изображениям, обновленный Bentayga получит новую оптику, иную решетку радиатора и другой передний бампер. В салоне появится виртуальная приборная панель и новый дисплей мультимедийной системы.

Технические характеристики новинки держатся в секрете. Скорее всего, рестайлинговый кроссовер сохранит гамму моторов своего предшественника. Сейчас Bentley Bentayga оснащается двигателем W12 мощностью 608 лошадиных сил. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,1 с, а его максимальная скорость составляет 301 км в час. Дизель объемом 4 л развивает 421 силу. Такой внедорожник способен ускоряться до 100 км/ч за 4,8 с, а его максимальная скорость составляет 270 км в час.