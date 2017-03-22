Дизельный Bentley приедет в Россию

По словам топ-менеджеров компании Bentley, первый кроссовер компании Bentayga с дизельным двигателем уже этой осенью появится, в том числе и на российском рынке

Однако, по словам главы компании Марко Ван Алтена, остальные автомобили марки по-прежнему будут предлагаться исключительно с бензиновыми моторами.

Дизель на Bentley Bentayga, к слову, не новый, он уже устанавливается на топовые версии соплатформенного кроссовера Audi SQ7. Этот четырехлитровый V-образный восьмицилиндровый силовой агрегат, благодаря трем турбонагнетателем выдающий 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, способен разогнать тяжелый кроссовер до первой сотни менее, чем за пять секунд, а максимальная скорость новинки составляет 269 км/ч.

Разумеется, динамика «дизеля» ниже, чем у шестилитрового бензинового W12, обладающего таким же как у дизеля крутящим моментом, но большей на 165 лошадиных сил мощностью, с которым автомобиль продается в России сейчас. Бензиновый Bentley Bentayga разгоняется до 310 км/ч, а разгон до первой сотни колеблется в районе четырех секунд. В любом случае, смысл покупки автомобиля такого класса с дизельным двигателем не очевиден, но, возможно, когда будет объявлена стоимость новинки, что-то прояснится.