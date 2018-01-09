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9 янв 2018

Гибридную Bentley Bentayga представят в марте

Гибридную Bentley Bentayga представят в марте
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley привезет гибридную версию своего внедорожника Bentayga на автосалон в Женеву, который пройдет в марте этого года. Прием заказов на машину начнется ближе к лету, а первые покупатели получат свои автомобили уже осенью.

Британцы решил не мудрствовать лукаво (тем более, что своих компетенций им не хватает) и используют не Bentaya гибридную силовую установку, которая дебютировала на новой Porsche Paamera E-Hybrid и вскоре появится на новом Porsche Cayenne.

Она объединяет в себе 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Суммарная мощность силовой установки составляет 462 л.с. Она позволяет проехать исключительно на электричестве до 50 километров.

Гибридная версия станет третьим вариантом после топовой Bentayga с двигателем W12 и турбодизельного варианта с силовым агрегатом V8. В будущем не исключено и появление еще одной версии: с бензиновым двигателем V8  и двойным турбонаддувом. Этот силовой агрегат используется на Porsche Cayenne Turbo S и Lamborghini Urus. На первом он «выдает» 55 л.с., а на итальянском кроссовере его мощность доведена до 650 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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