Английский бренд Bentley рассекретил новинку – самую роскошную версию кроссовера Bentayga, созданную в ателье Mulliner. От «базовых» версий Bentayga исполнение Mulliner отличается в первую очередь колесами, диаметром 22 дюйма и элементами отделки. Например, обивка сидений первого и второго ряда различается по оттенкам, а нитки, которыми прострочена кожа – по цветам. Вдобавок, будущий покупатель может заказать инкрустацию для вставок из шпона ореха

Особенно тема драгоценности подчеркивается во внутрисалонных часах, корпус для которых, по желанию заказчика, может быть изготовлен из белого, розового или желтого золота, а циферблат отделан перламутром или черным деревом, вдобавок к которым прилагается восемь бриллиантов. Вдобавок, между задними креслами установлен минибар с емкостью для льда, холодильником и двумя хрустальными бокалами, а при желании, можно заказать еще и набор для пикника, состоящий из холодильника, столовых приборов и фарфоровой посуды.

Оснащаться Bentayga Mulliner будет исключительно бензиновым 608-сильным 12-цилиндровым двигателем, разгоняющим тяжелый автомобиль до 100 километров в час за 4,1 секунды, а главным внешним отличием эксклюзивной новинки станет двухцветная окраска. В продаже такая машина появится еще до начала лета, цена пока не названы, но эксперты предполагают, что она будет колебаться в районе одного миллиона евро. Напомним, что это не первая работа тюнинг-ателье, в прошлом году компания участвовала в разработке версии Fly Fishing, созданной для… любителей рыбалки!