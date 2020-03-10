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10 мар 2020

У Bentley Bentayga может появиться версия кабриолет

У Bentley Bentayga может появиться версия кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Интересно, что даже если автомобиль получит серийное воплощение, то купить его смогут не все

Совсем недавно Top Gear задал вопрос руководителю «придворного» ателье Mulliner Тиму Ханнингу о том, планируют ли в Bentley выпустить кабриолет на базе Bentayga. Он не сказал «да», но, с другой стороны, не сказал и «нет».

Поясним, по словам босса Mulliner, в строительстве кросс-кабриолета ничего невозможного. Однако чтобы Bentayga с открытым верхом появилась на свет, должны быть соблюдены несколько условий – например, в компании должны понимать, что у такого автомобиля будут покупатели, а в Mulliner – осознавать техническую способность создать кабриолет, не идя вразрез с общепринятой стилистикой Bentley. При этом очевидно, что даже если проект получит «зеленый свет», производством такого кабриолета займется ателье, а тираж будет мизерным по сравнению с объемами производства самой «Бентайги».

При написании новости использовалась информация:
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