У Bentley Bentayga может появиться версия кабриолет

Интересно, что даже если автомобиль получит серийное воплощение, то купить его смогут не все

Совсем недавно Top Gear задал вопрос руководителю «придворного» ателье Mulliner Тиму Ханнингу о том, планируют ли в Bentley выпустить кабриолет на базе Bentayga. Он не сказал «да», но, с другой стороны, не сказал и «нет».

Поясним, по словам босса Mulliner, в строительстве кросс-кабриолета ничего невозможного. Однако чтобы Bentayga с открытым верхом появилась на свет, должны быть соблюдены несколько условий – например, в компании должны понимать, что у такого автомобиля будут покупатели, а в Mulliner – осознавать техническую способность создать кабриолет, не идя вразрез с общепринятой стилистикой Bentley. При этом очевидно, что даже если проект получит «зеленый свет», производством такого кабриолета займется ателье, а тираж будет мизерным по сравнению с объемами производства самой «Бентайги».