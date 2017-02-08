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8 фев 2017

В России стартовал прием заказов на новую версию Bentley Bentayga

В России стартовал прием заказов на новую версию Bentley Bentayga
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба российского представительства британской компании Bentley сообщает о начале приема заказов на семиместную модификацию первого и пока единственного кроссовера в своем модельном ряду – Bentayga.

Официальные дилеры британского автопроизводителя в России с сегодняшнего дня могут предложить своим клиентам новую модификацию кроссовера Bentayga с тремя рядами кресел. Для удобства использования новых пассажирских мест, инженеры Bentley внесли конструктивные изменения в сиденья второго ряда – теперь они складываются по бокам, чтобы обеспечить широкий проход к третьему. Кроме того, для увеличения полезного объема багажного отделения, весь третий ряд можно сложить в пол с помощью электрического привода.

В числе дополнительных опций для кроссовера появились новые часы от фирмы Breitling под названием «Breitling for Bentley». Они отличаются восемью бриллиантами, украшающими метки, перламутровым циферблатом и двумя возможными цветами оправы на выбор – черным или белым. Как отмечают в компании, эти часы, предназначенные для установки в центр приборной панели, были созданы специально для кроссовера Bentayga.

Среди доступных материалов отделки салона появилось две новых марки деревянного шпона – это Dark Stained Madrona и Liquid Amber. Стоит отметить, что последняя никогда ранее не использовалась для отделки автомобилей Bentley.

Еще одно новшество – это декоративная подсветка салона. Клиенты могут выбрать из шести доступных вариантов цвета – Magenta, Alpine, Pacific, Rubino, Jetstream и Moonbeam. Впрочем, опционально будет доступно еще девять.

С технической же точки зрения, это все тот же Bentley Bentayga с шестилитровым W12 мощностью 608 л.с. (900 Нм), который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП.

Однако, за дополнительный ряд кресел будущему владельцу придется заплатить на 237,5 тысяч рублей больше. Таким образом, начальная стоимость британского кроссовера в семиместном исполнении составит почти 16,2 млн рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Drive, Мотор, Автостат

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