Bentley Flying Spur получил обновление и стал мощнее

Компания Bentley начинает рассекречивать обновленный седан Flying Spur. Автомобиль получил гибридную силовую установку, как у Continental GT

Речь идет о системе Ultra Performance Hybrid, которая включает в себя 4,0-литровый мотор V8 с двойным турбонаддувом и один электродвигатель. Суммарная мощность - 782 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге - 72 км, а в гибридном режиме - 805 км.

На данный момент имеется единственное изображение новинки, которое демонстрирует некоторые изменения в передней части автомобиля. Можно заметить, что седан обзаведется иной решеткой радиатора и другими воздухозаборниками в бампере. “Четырехглазая” оптика осталась без изменений.