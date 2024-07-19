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19 июл 2024

Bentley Flying Spur получил обновление и стал мощнее

Bentley Flying Spur получил обновление и стал мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley начинает рассекречивать обновленный седан Flying Spur. Автомобиль получил гибридную силовую установку, как у Continental GT

Речь идет о системе Ultra Performance Hybrid, которая включает в себя 4,0-литровый мотор V8 с двойным турбонаддувом и один электродвигатель. Суммарная мощность - 782 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге - 72 км, а в гибридном режиме - 805 км.

На данный момент имеется единственное изображение новинки, которое демонстрирует некоторые изменения в передней части автомобиля. Можно заметить, что седан обзаведется иной решеткой радиатора и другими воздухозаборниками в бампере. “Четырехглазая” оптика осталась без изменений.

При написании новости использовалась информация:
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