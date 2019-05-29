Bentley "обкатает" новый дизайн на концепте

Новый концепт покажет каким станет дизайн Bentley в ближайшие десятилетия и продемонстрирует уникальные технологические решения

«Это наше видение будущего. Конечно, мы смотрим не на 100 лет вперед, а, например, на 30. Так будут выглядеть машины марки в ближайшие десятилетия: не космический корабль, а автомобиль, в котором с легкостью узнается Bentley» - сообщил главный стилист Bentley Стефан Силафф в интервью журналу Auto Express.

По словам Силаффа, дизайнеры работают над внешностью концепта последние два года, и он ещё «очень далек от завершения». Стилистику шоу-кара называют инновационной, и она частично найдет отражение в новой серийной модели, работа над которой уже ведется. Есть предположение, что новый концепт будет представлять собой купе, которое эволюционирует из Bentley EXP10 Speed 6.