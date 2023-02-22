Bentley oофициально отказывается от двигателя W12

Компания Bentley официально сообщила о завершении производства фирменного двигателя W12 объёмом 6,0 литра

Жизненный цикл данного агрегата будет завершен в 2024 году, и последней моделью, куда установят данный агрегат, станет роскошное купе Mulliner Batur. Здесь мотор будет развивать более 750 лошадиных сил.

Любопытно, но данному двигателю уже перевалило за 20 лет, причем каждый мотор по-прежнему собирается специалистами Bentley вручную. Отказ от самого крупного мотора продиктован стремлением Bentley уменьшить совокупное количество вредных выбросов своих автомобилей. Теперь компания сконцентрируется на выпуске гибридов.