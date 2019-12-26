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26 дек 2019

Bentley отзывает автомобили из-за угрозы возгорания

Bentley отзывает автомобили из-за угрозы возгорания
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley приняла решение отозвать в России семь своих автомобилей. Под сервисную акцию попали модели Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24

Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции — вероятность отсоединения шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления от патрубка. В сервисных центрах на отзываемых машинах заменят несоответствующие патрубки деталями требуемого размера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

«Это объясняется тем, что часть деталей, полученных Bentley Motors от поставщика, могла быть изготовлена с невыдержанным размерным допуском. В случае отсоединения шланга гидравлическая жидкость вытечет, что сделает рулевое управление неэффективным. Также это недопустимо по соображениям пожарной безопасности» - сообщает портал Autonews со ссылкой на представительство марки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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