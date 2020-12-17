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17 дек 2020

Bentley показали новый родстер

Bentley показали новый родстер
Автор фото: фирма-производитель

Компания рассекретила свой родстер Bacalar. Есть одно важное уточнение – машина показана в предсерийном варианте, хотя вся квота уже заранее раскуплена

На данный момент автомобиль проходит необходимые тесты, которые займут более двадцати недель. Машину под кодовым названием Car Zero проверят на стабильность в скоростных виражах и управляемость. Кроме того, новинку протестируют в экстремальных температурах ради проверки стойкости некоторых компонентов, выполненных из карбона при помощи 3D-печати.

Строго говоря, родстер – это адаптация Continental GT. Под его капотом расположится могучий шестилитровый двигатель W12. Его мощность - 659 лошадиных сил, которые управляются 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Сборка машин стартует в следующем году сразу по окончании всех испытаний.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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