Bentley полностью перейдет на электромобили к 2030 году

Модельный ряд Bentley Motors к 2026 году будет включать только гибриды с поддержкой внешней подзарядки и электромобили, а к 2030-му он станет полностью электрическим

Как отметили представители британской марки, в рамках новой стратегии Beyond 100 («За пределами 100», имеется в виду тот факт, что в 2019-м компании исполнилось 100 лет) планируется представить два подключаемых гибрида в 2021 году и ускорить разработку электромобилей. Из компании по производству традиционных автомобилей класса люкс Bentley хочет превратиться в экологически ответственный бренд, образец для подражания в сфере роскоши, говорится в заявлении генерального директора Адриана Холлмарка.

Пока Bentley даже с натяжкой нельзя назвать инновационной или «зеленой» компанией. Производитель лишь в 2019 году представил свой первый гибрид — кроссовер Bentayga Hybrid. Автомобиль получил 3,0-литровый турбированный V6, которому помогает 128-сильный электромотор. На электричестве машина может проехать до 39 км. Скорее всего, следующим гибридом окажется Flying Spur PHEV, использующий трансмиссию от Porsche Panamera 4 E-Hybrid.