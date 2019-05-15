Bentley привез в Россию эксклюзивный кроссовер Bentayga Pikes Peak

Компания Bentley представила в России одну из девяти моделей Bentayga в спецверсии Pikes Peak, созданной ателье Mulliner.

Новинка является моделью ограниченной серии от ателье Mulliner. Это единственный автомобиль в эксклюзивном зеленом цвете Radium, созданный в честь победы кроссовера Bentley в гонке по подъему на гору Пайкс-Пик (США, Колорадо). Помимо уникальной окраски модель отличается черными суппортами тормозной системы, 22-дюймовыми колесами, задним спойлером, окрашенным в черный цвет, а также логотипами Pikes Peak на передних крыльях. Салон отделан кожей и карбоном, а на передней панели размещен декоративный элемент, на котором изображен план гоночной трассы.

Bentley Bentayga Pikes Peak оснащен четырехлитровым бензиновым двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также кроссовер оборудован адаптивной подвеской с системой предотвращения кренов в поворотах. Стоимость модели не называется.