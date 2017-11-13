Компания Bentley бросилась в погоню за остальными производителями, которые готовят электрические модели. Британцы хотят стать первыми в люксовом сегменте, кто сделает полностью электрическую модель.

Но собственных компетенций в области электрификации у британцев нет, потому в Bentley хотят воспользоваться наработками коллег по концерну Volkswagen AG. За основу для электромобиля в Bentley хотят взять платформу Porsche Mission E. Единственное, что известно: машина от Bentley будет четырехдверной и четырехместной, то есть об электрическом спорткаре, который компания планировала сделать по мотивам концепта EXP12 Speed 6e пока можно забыть.

По неофициальным данным первый электромобиль Bentley получит название Barnato, в честь бывшего главы британской марки и пилота гоночной команды, одержавшего три победы в легендарном марафоне «Ле Ман» в 20-е годы прошлого столетия.

Технических подробностей о проекте нет. Серийный вариант Porsche Mission E будет иметь два электромотора суммарной мощностью 600 л.с. Машина сможет разгоняться до 100 км/ч за менее чем 5 секунд, а ее максимальный запас хода составит порядка 500 километров. Ожидается, что она дебютирует в 2020 году.