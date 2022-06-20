Bentley уходит от производства автомобилей и переключается на мебель

Компания решила расширить горизонты в производстве аксессуаров, выпустив роскошный мебельный гарнитур

Да, обычно автопроизводители, выпуская фирменные аксессуары, ограничиваются галантерейной продукцией – сумки, портмоне. Разумеется, есть и кое-что посерьезнее, скажем, велосипеды или самокаты, но мебельный гарнитур… здесь Bentley переплюнули всех.

Итак, встречайте комплект уличной мебели, куда входят два кресла и кофейный столик. На каждом предмете мебели присутствует традиционный для Bentley ромбовидный мотив — его можно найти и на сиденьях машин, и на всех неавтомобильных проектах британской компании. Разумеется, обивка здесь применяется ровно та же самая, что в интерьере самих машин. Цена, разумеется, космическая. Озвучивать мы ее не будем, лишь упомянем, что за такие деньги можно приобрести неплохую городскую малолитражку.

Надо сказать, что интерьерами в Bentley стали заниматься еще в 2013 году, у компании уже есть целая коллекция мебели для спален и гостевых комнат.

