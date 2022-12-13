Bentley установила рекорд по производству мёда

Как известно, компания Bentley производит не только премиальные автомобили, но и не менее премиальный мёд. К слову, недавно фирма даже установила рекорд в этой области

Вообще медовое производство - это часть глобальной стратегии Bentley по достижению углеродной нейтральности своего завода в английском городе Крю. Ведь помимо разведения самих пчел, компания выращивает деревья и цветы, что благотворно влияет на климат и окружающую среду.

Впрочем, вернемся к мёду. Сама пасека заработала в 2019 году. Собственно, за нынешний год она произвела 2000 банок меда, что и является рекордом. Сотрудники утверждают, что мёд собирают, фильтруют и упаковывают с тем же вниманием к мельчайшим деталям, которое практикуется при сборке автомобилей. Причем просто так этот продукт не купить - его дарят клиентам, которые приходят за автомобилями.