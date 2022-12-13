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13 дек 2022

Bentley установила рекорд по производству мёда

Bentley установила рекорд по производству мёда
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, компания Bentley производит не только премиальные автомобили, но и не менее премиальный мёд. К слову, недавно фирма даже установила рекорд в этой области

Вообще медовое производство - это часть глобальной стратегии Bentley по достижению углеродной нейтральности своего завода в английском городе Крю. Ведь помимо разведения самих пчел, компания выращивает деревья и цветы, что благотворно влияет на климат и окружающую среду.

Впрочем, вернемся к мёду. Сама пасека заработала в 2019 году. Собственно, за нынешний год она произвела 2000 банок меда, что и является рекордом. Сотрудники утверждают, что мёд собирают, фильтруют и упаковывают с тем же вниманием к мельчайшим деталям, которое практикуется при сборке автомобилей. Причем просто так этот продукт не купить - его дарят клиентам, которые приходят за автомобилями.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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