Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2019

Bentley выпустит очень роскошный кабриолет

Bentley выпустит очень роскошный кабриолет

Британцы разработают для своих самых статусных клиентов эксклюзивную модель, которая выйдет ограниченным тиражом в 12 экземпляров

Как сообщает Autocar, новый автомобиль создадут совместно со специалистами придворного ателье Mulliner, которые применят в отделке интерьера инновационные и редкие материалы.  Если говорить о внешности, то автомобиль получит ряд стилистических решений шестиметрового электрического концепт-кара Bentley EXP 100 GT, который был выпущен летом нынешнего года в честь 100-летнего юбилея британской марки.

Что касается технических характеристик, то новый кабриолет оснастят традиционным бензиновым шестилитровым мотором W12 с двумя турбинами, который, например, на новых Flying Spur и Continental GT выдает 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобильная индустрия меняется во славу экологии и маленькой девочки

07 октября 2019
Bentley Corniche

В Bentley воссоздали историю

09 августа 2019

Bentley начнет выпускать мёд

02 августа 2019
Bentley Bentayga

Bentley больше не будет делать кроссоверы

29 июля 2019
Bentley EXP 100 GT

Отмечаем юбилей концептом

11 июля 2019

Представлен новый Bentley Flying Spur

11 июня 2019

 Новости Bentley

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква?
Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 3 0