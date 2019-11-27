Bentley выпустит очень роскошный кабриолет

Британцы разработают для своих самых статусных клиентов эксклюзивную модель, которая выйдет ограниченным тиражом в 12 экземпляров

Как сообщает Autocar, новый автомобиль создадут совместно со специалистами придворного ателье Mulliner, которые применят в отделке интерьера инновационные и редкие материалы. Если говорить о внешности, то автомобиль получит ряд стилистических решений шестиметрового электрического концепт-кара Bentley EXP 100 GT, который был выпущен летом нынешнего года в честь 100-летнего юбилея британской марки.

Что касается технических характеристик, то новый кабриолет оснастят традиционным бензиновым шестилитровым мотором W12 с двумя турбинами, который, например, на новых Flying Spur и Continental GT выдает 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.