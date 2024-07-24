Bentley завершила выпуск мотора W12

Компания Bentley объявила о завершении выпуска 6,0-литрового двигателя W12. Культовый агрегат производился с 2003 года. Последний экземпляр собрали на заводе в британском городе Кру

На самом деле, 6,0-литровый агрегат был изначально разработан Volkswagen и в 2001 году появился в Audi A8. Версию из двух комбинированных V6 в 2003 году Bentley использовала для своего Continental GT. Мотор модернизировали на протяжении 20 лет и с начальных 552 л.с. агрегат к окончанию его производство выдавал 740 л.с.

Каждый экземпляр W12 собирался вручную и только на один уходило семь часов работы. В общей сложности компания произвела 100 000 таких моторов. На смену W12 пришел более компактный V8 с двойным турбонаддувом и объемом 4,0 л. Он будет работать в паре с электромотором на новом гибридном Bentley Continental GT Speed. Заявленная мощность 782 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.