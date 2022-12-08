Компания Bentley разработала собственные духи.

Автомобильные компании – это не только машины, но и фирменные аксессуары. Причем их количество может быть громадным – от кожаных изделий до фирменного алкоголя. Впрочем, иногда компании представляют интересные решения.

К примеру, не так давно Компания Bentley представила духи Momentun Unbreakable. Сам аромат создавали мастера из Швейцарии и Испании. В купаже присутствуют ноты фиалки и цитрусовых, лаванды, лакрицы, сухофруктов и бессмертника.

Дизайн же флакона как раз разрабатывали специалисты из Bentley. К слову, в середине октября о выпуске фирменных духов объявил Илон Маск. Новый аромат получил необычное название «Жженые волосы».