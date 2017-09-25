Пост главы Bentley покидает Вольфганг Дюрхаймер, который ранее покинул аналогичный пост в Bugatti, уступив место бывшему главе Audi Sport Стефану Винкельману. По данным журнала Manager на пост Дюрхаймера в Bentley придет Эдриан Холлмарк, отвечающий за стратегическое развитие Jaguar Land Rover.

Холлмарку уже не впервой работать в структурах Volkswagen Group. До того, как в 2010 году придти в Jaguar Land Rover, он занимал различные посты в Porsche и Volkswagen of Asia, а также в самой Bentley после ее перехода под контроль VAG. Одновременно с Холлмарком в Bentley придет и Питер Бош, который будет отвечать за производство в компании.

По информации инсайдеров Холлмарк не будет кардинально менять стратегию развития, мало того, он всячески поддерживает решение Дюрхаймера создать спортивный электромобиль на платформе Porsche Mission E, а не более компактный, нежели Bentayga, кроссовер Bentley.

По слухам после очередного всплеска Дизельгейта Дюрхаймер сам попросил освободить его от занимаемых должностей, но правлению Volkswagen AG удалось уговорить остаться его на посту до запуска в производство Bentley Continental GT нового поколения.