Представлен Bentley Bentayga S

Если вы думаете, что перед нами какая-то уникальная новинка, то такое предположение ошибочно – новинка базируется на стандартных агрегатах, хотя отличия, все же, присутствуют.

Итак, Bentayga S создана на основе базовой версии с 565-сильным мотором с турбонаддвувом. Но что же здесь нового? Отвечаем - переработанная подвеска: жесткость амортизаторов увеличена на 15%, также здесь установлены электромеханические стабилизаторы. Еще одно интересное новшество – углеродно-керамические тормоза.

Разумеется , здесь присутствует и переработанная внешность, а именно: массивный спойлер на крышке багажника, затемненная светотехника спереди и сзади, а также 22-дюймовые колесные диски