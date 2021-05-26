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26 май 2021

Представлен Bentley Bentayga S

Представлен Bentley Bentayga S
Автор фото: фирма-производитель

Если вы думаете, что перед нами какая-то уникальная новинка, то такое предположение ошибочно – новинка базируется на стандартных агрегатах, хотя  отличия, все же, присутствуют.

Итак, Bentayga S создана на основе базовой версии с 565-сильным мотором с турбонаддвувом.  Но что же здесь нового?  Отвечаем -  переработанная подвеска: жесткость амортизаторов увеличена на 15%, также здесь установлены электромеханические стабилизаторы.  Еще одно интересное новшество – углеродно-керамические тормоза.

Разумеется , здесь присутствует и переработанная внешность, а именно: массивный спойлер на крышке багажника, затемненная светотехника спереди и сзади, а также 22-дюймовые колесные диски

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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