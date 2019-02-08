Роскошный отзыв

Приведенный случай говорит о том, что никто не идеален, и даже у Bentley случаются провалы - серьезные настолько, что приходится объявлять отзыв целых 208 автомобилей

Компания Bentley приняла решение отозвать в России 208 автомобилей. Сервисная акция коснулась моделей Continental и Mulsanne, которые были проданы в прошлом году. Согласно сообщению Росстандарта, причина отзывной кампании — ошибка в ПО. В некоторых случаях проблемы с ПО могут вызвать временное отключение усилителя рулевого управления, в результате чего водителю придется прикладывать большее усилие к рулевому колесу. Как следствие, эта неполадка может потенциально привести к ДТП.

Интересно, что проблема с программным обеспечением заявлена лишь на модели Continental, в случае с Mulsanne обнаружился дефект с креплениями ремней безопасности, которые не удовлетворяют требованиям по нагрузке, из-за чего ремни на задних сиденьях могут оторваться в случае столкновения.