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8 фев 2019

Роскошный отзыв

Роскошный отзыв
Автор фото: фирма-производитель

Приведенный случай говорит о том, что никто не идеален, и даже у Bentley случаются провалы - серьезные настолько, что приходится объявлять отзыв целых 208 автомобилей

Компания Bentley приняла решение отозвать в России 208 автомобилей. Сервисная акция коснулась моделей Continental и Mulsanne, которые были проданы в прошлом году. Согласно  сообщению Росстандарта, причина отзывной кампании — ошибка в ПО. В некоторых случаях проблемы с ПО могут вызвать временное отключение усилителя рулевого управления, в результате чего водителю придется прикладывать большее усилие к рулевому колесу. Как следствие, эта неполадка может потенциально привести к ДТП.

Интересно, что проблема с программным обеспечением заявлена лишь на модели Continental, в случае с Mulsanne обнаружился дефект с креплениями ремней безопасности, которые не удовлетворяют требованиям по нагрузке, из-за чего ремни на задних сиденьях могут оторваться в случае столкновения.

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При написании новости использовалась информация:
REGNUM, Коммерсант

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