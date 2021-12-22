В Bentley готовят самое дорогое купе с W12

Сообщается, что машина будет вдохновлена концептом EXP 100 GT, который был представлен еще в 2019 году.

У автомобиля будет собственный стиль, однако, вся техническая начинка будет взята от Continental GT. Правда, доработки будут присутствовать. Так, например, мотор W12 могут форсировать до 659 лошадиных сил.