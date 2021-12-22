В Bentley готовят самое дорогое купе с W12

Сообщается, что машина будет вдохновлена концептом EXP 100 GT, который был представлен еще в 2019 году.
У автомобиля будет собственный стиль, однако, вся техническая начинка будет взята от Continental GT. Правда, доработки будут присутствовать. Так, например, мотор W12 могут форсировать до 659 лошадиных сил.
Отметим, что проект разрабатывается под руководством Андреаса Миндта – нового шеф-дизайнера, вступившего в должность в начале этого года. До недавнего времени он работал в Audi. К самым значимым его работам можно отнести облик электрического кроссовера Audi E-Tron и флагманского SUV Audi Q8.