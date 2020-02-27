В Bentley готовятся представить уникальный автомобиль

Компания Bentley опубликовала снимок салона уникальной модели Bacalar. Публичная презентация модели состоится на автосалоне в Женеве

Собственно уникальность этого автомобиля заключается в том, что он станет вторым двухместным автомобилем, за всю историю марки, начиная с 1930 года. Судя по фотографии, Bacalar получит салон в черно-сером цвете с яркими желтыми акцентами на дверных панелях и креслах. К слову внешность автомобиля будет схожа с концептом EXP1000GT, который был представлен летом 2019 года.

К сожалению, технических подробностей об автомобиле, фактически, и нет. Известно лишь то, что в основу ляжет шасси Continental GT. Если же снова обратиться к концепту, то его в движение приводит силовая установка, состоящая из четырех электромоторов. Она обеспечивает шоу-кару разгон с места до 97 километров в час за 2,5 секунды и максимальную скорость 300 километров в час. Заявленный запас хода составляет 700 километров. На подзарядку до 80 процентов уходит около 15 минут.