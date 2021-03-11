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11 мар 2021

В Bentley представили самое дешевое транспортное средство

В Bentley представили самое дешевое транспортное средство

Вы думаете, что это машина? Как бы ни так -  нам показали велосипед, причем трехколесный

Да, велосипед, детский. Правда, стоит отметить, что он выполнен максимально в стилистике автомобилей знаменитой марки.  Во-первых, цвет -  велосипед окрашен в традиционный зеленый колер под названием «British Green». Колеса тоже выполнены в соответствии с оригинальными дисками, здесь даже шины имеют протектор, стилизованный под аналогичный на покрышках машин. На руле есть логотип марки.

Интересно, что выпуск велосипедов стал  для производителей люксовых автомобилей некоей традицией. Подобные продукты есть и у компании Porsche, и у Mercedes.  Даже  BMW и Rolls-Royce были замечены за подобным.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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