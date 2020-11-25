В Bugatti представили спорткар-самолет

Французская марка представила специальную версию гиперкара Chiron, выпущенную в честь знаменитых гонщиков и авиаторов

Компания Bugatti представила специальную версию гиперкара Chiron под названием Les Legendes du Ciel, что в переводе с французского означает «Легенды небес». Новинку посвятили знаменитым гонщикам 20-х годов прошлого века, которые также считаются летчиками-асами. Особая серия Les Legendes du Ciel отличается от других вариантов Bugatti Chiron цветом кузова Gris Serpent, который был характерен для фюзеляжей боевых самолетов 1920-х годов. На карбоновых боковых «юбках» появилось изображение французского триколора.

«Bugatti на протяжении своей 110-летней истории тесно ассоциировалась с авиацией. Многие успешные гонщики команды, такие как Альберт Диво, Робер Бенойст и Бартоломео «Мео» Костантини служили в Военно-воздушных силах Франции. Кроме того, легендарный авиатор Ролан Гаррос, которой считается первым воздушным асом, владел автомобилем Bugatti Type 18, чтобы быть на дороге таким же быстрым, как и в воздухе», — отметил глава автопроизводителя Стефан Винкельман.