Bugatti Chiron - снова рекордсмен

Производитель заявлял, что компанию уже не интересуют всяческие рекорды, однако, недавно стало известно, что в Bugatti решили установить еще один

Для начала расскажем о самом достижении. Задачей гиперкара было пробить порог в 300 миль в час, и он успешно с ней справился: Chiron Sport смог разогнаться до 304,77 миль в час или 490,48 км/ч! Добиться такого впетчаляющего результата не удавалось пока никому. Правда, многие эксперты уже высказали сомнения относительно «чистоты» рекорда.

Дело в том, что Chiron Sport построен Bugatti вместе со специалистами по гоночным шасси из фирмы Dallara и шинниками из Michelin специально для этой задачи – преодолеть порог в 300 миль в час. Работы длились последние полгода, и отличить рекордный гиперкар от собратьев очень легко – достаточно посмотреть на его удлиненный на 25 сантиметров в угоду аэродинамике кузов. Так что является ли Chiron рекордсменом среди серийных автомобилей - вопрос открытый.