Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2019

Bugatti Chiron - снова рекордсмен

Bugatti Chiron - снова рекордсмен
Автор фото: фирма-производитель

Производитель заявлял, что  компанию уже не интересуют всяческие рекорды, однако, недавно стало известно,  что в Bugatti решили установить еще один

Для начала расскажем о самом достижении. Задачей гиперкара было пробить порог в 300 миль в час, и он успешно с ней справился: Chiron Sport смог разогнаться до 304,77 миль в час или 490,48 км/ч! Добиться такого впетчаляющего результата не удавалось пока никому. Правда, многие эксперты уже высказали сомнения относительно «чистоты» рекорда.

Дело в том, что Chiron Sport построен Bugatti вместе со специалистами по гоночным шасси из фирмы Dallara и шинниками из Michelin специально для этой задачи – преодолеть порог в 300 миль в час. Работы длились последние полгода, и отличить рекордный гиперкар от собратьев очень легко – достаточно посмотреть на его удлиненный на 25 сантиметров в угоду аэродинамике кузов. Так что является ли Chiron рекордсменом среди серийных автомобилей - вопрос открытый.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Из Bugatti Chiron сделали внедорожник

27 ноября 2018
Bugatti Chiron 2017

Bugatti Chiron - высшая степень «дьяволизма»

19 октября 2018
Bugatti Chiron из LEGO

Bugatti Chiron построили из кубиков LEGO

30 августа 2018
Bugatti Chiron Sky View

Bugatti Chiron получил панорамную крышу

31 июля 2018
Bugatti Chiron

Bugatti Chiron получил 1800-сильную версию

06 марта 2018
Bugatti Chiron

В Bugatti подвели итоги года

27 декабря 2017

 Новости Bugatti Chiron

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 3 - mazda 3 2019 пять причин присмотреться к новой mazda 3 Тест драйв
02 сентября 2019

Mazda 3
"Пять причин присмотреться к новой Mazda 3"
Renault Arkana - renault arkana 2020 петля о двух концах
Тест драйв
30 августа 2019

Renault Arkana
"Петля о двух концах"
Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику
Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 1 2 1