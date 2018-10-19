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19 окт 2018

Bugatti Chiron - высшая степень «дьяволизма»

Bugatti Chiron - высшая степень «дьяволизма»

На женевском автосалоне компания Bugatti  собирается представить  самую заряженную версию модели Chiron. Что может быть лучше самого дорогого и заряженного Bugatti? Правильный ответ - такой же, только еще более быстрый и дорогой

Для начала стоит напомнить что из себя представляет, подчеркиваем, обычный Bugatti Chiron. Эго гиппер-кар, оснащенный восьмилитровым мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами и отдачей в 1500 лошадиных сил.  Факт, если ехать на максимальной скорости, а она составляет все 420 км/ч, то  100-литровый топливный бак опустеет за девять минут. Кстати  первую «сотню» этот «истребитель»  набирает менее чем за  две с половиной секунды.

Казалось бы, куда еще быстрее, но инженерам Bugatti этого показалось мало, и на автосалон в Женеву они привезут версию SuperSport.  Скажем сразу - мотор остается тем же (уже интересно), но каким-то образом его мощность будет увеличена процентов на 40. Сделав такое громкое заявление, представители компании  ни обмолвились даже словом о технических подробностях…

Зато известно другое  - всего с конвейера сойдет около 20 экземпляров таких Chiron.  Почти все они уже раскуплены по предзаказу. Также  относительно недавно  компания Bugatti заявила о намерениях покорить рекорд скорости с помощью Chiron. Видимо новая версия будет создана, как раз для этой цели.

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motor, Авторамблер, АвтоВзгляд

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