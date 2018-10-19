Bugatti Chiron - высшая степень «дьяволизма»

На женевском автосалоне компания Bugatti собирается представить самую заряженную версию модели Chiron. Что может быть лучше самого дорогого и заряженного Bugatti? Правильный ответ - такой же, только еще более быстрый и дорогой

Для начала стоит напомнить что из себя представляет, подчеркиваем, обычный Bugatti Chiron. Эго гиппер-кар, оснащенный восьмилитровым мотором W16 с четырьмя турбокомпрессорами и отдачей в 1500 лошадиных сил. Факт, если ехать на максимальной скорости, а она составляет все 420 км/ч, то 100-литровый топливный бак опустеет за девять минут. Кстати первую «сотню» этот «истребитель» набирает менее чем за две с половиной секунды.

Казалось бы, куда еще быстрее, но инженерам Bugatti этого показалось мало, и на автосалон в Женеву они привезут версию SuperSport. Скажем сразу - мотор остается тем же (уже интересно), но каким-то образом его мощность будет увеличена процентов на 40. Сделав такое громкое заявление, представители компании ни обмолвились даже словом о технических подробностях…

Зато известно другое - всего с конвейера сойдет около 20 экземпляров таких Chiron. Почти все они уже раскуплены по предзаказу. Также относительно недавно компания Bugatti заявила о намерениях покорить рекорд скорости с помощью Chiron. Видимо новая версия будет создана, как раз для этой цели.