У гиперкара Bugatti Chiron не так уж и много опций: каждый экземпляр автомобиля уникален и создается с учетом предпочтений покупателя. Теперь французы намерены предлагать для гиперкара панорамную крышу

Впрочем, панорамной конструкцию под названием Sky View, назвать сложно. Она состоит из двух неоткрывающихся люков длиной 65 сантиметров и шириной 44 сантиметра. Прозрачные вставки изготовлены из ламинированной многослойной структуры. Первый слой отвечает за шумо- и звукоизоляцию, второй за защиту от инфракрасного излучения. Третий и четвертый, соответственно, предотвращают ослепление и отсекают ультрафиолетовые лучи.

В Bugatti говорят, что при установке Sky View полностью сохраняется жесткость кузова и уровень безопасности, а благодаря ламинированию увеличивается жесткость крыши.

Вероятнее всего публичная премьера Sky View пройдет в августе на конкурсе автомобильной элегантности в Пэббл-Бич. Но клиенты Bugatti уже могут заказать новую опцию. Благо на изготовление каждого экземпляра гиперкара уходит до полугода.