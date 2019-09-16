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16 сен 2019

Bugatti Chiron Super Sport 300+ получил «карбоновые» шины

Bugatti Chiron Super Sport 300+ получил «карбоновые» шины
Автор фото: фирма-производитель

Шины для самого быстрого в мире серийного автомобиля Bugatti Chiron Super Sport 300+ компания Michelin армировала углеволокном, чтобы их попросту не разорвало от высокой скорости

Да, колеса и шины влияют на характеристики автомобиля, особенно, если этот автомобиль является гиперкаром-рекордсменом. Так что автопроизводители не жалеют средств на разработку уникальных колес и покрышек. В случае с Bugatti шины были предоставлены компанией Michelin, которая серьезно поработала с исходной резиной.

Как рассказал изданию WhichCar главный инженер Bugatti Штефан Эллротт, в ходе мероприятий по подготовке к новому мировому рекорду скорости французская компания Michelin модернизировала стандартную шину для Chiron, добавив в каркас углеволоконные нити для дополнительной прочности. Армирование было необходимо, чтобы шина гарантированно выдержала скорость более 500 километров в час. 

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