Bugatti Chiron Super Sport 300+ получил «карбоновые» шины

Шины для самого быстрого в мире серийного автомобиля Bugatti Chiron Super Sport 300+ компания Michelin армировала углеволокном, чтобы их попросту не разорвало от высокой скорости

Да, колеса и шины влияют на характеристики автомобиля, особенно, если этот автомобиль является гиперкаром-рекордсменом. Так что автопроизводители не жалеют средств на разработку уникальных колес и покрышек. В случае с Bugatti шины были предоставлены компанией Michelin, которая серьезно поработала с исходной резиной.

Как рассказал изданию WhichCar главный инженер Bugatti Штефан Эллротт, в ходе мероприятий по подготовке к новому мировому рекорду скорости французская компания Michelin модернизировала стандартную шину для Chiron, добавив в каркас углеволоконные нити для дополнительной прочности. Армирование было необходимо, чтобы шина гарантированно выдержала скорость более 500 километров в час.