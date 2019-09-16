Bugatti перестает гнаться за скоростью

Bugatti Chiron Super Sport 300+ стал самым быстрым в мире серийным автомобилем, теперь же марка хочет сосредоточится на исследовании других качеств автомобиля

В интервью изданию Roadshow глава Bugatti Штефан Винкельманн рассказал, что компания готовит две новых версии гиперкара Chiron. По его словам, модификация Super Sport 300+ убедительно доказала всему миру, что «Бугатти» быстрее любого другого серийного автомобиля, однако, пришла пора завоевать и другие титулы.

Топ-менеджер заявил, что в Bugatti слишком увлеклись погоней за максимальной скоростью. Пришло время немного сместить акценты, поэтому одна из будущих модификаций Chiron будет ориентирована на достижение максимально возможной удельной мощности, а вторая — на отточенную управляемость. По словам главы марки, гиперкар будет выпускаться до середины 2020-х годов, так что у инженеров ещё есть время реализовать весь потенциал.