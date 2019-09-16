Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2019

Bugatti перестает гнаться за скоростью

Bugatti перестает гнаться за скоростью
Автор фото: фирма-производитель

Bugatti Chiron Super Sport 300+ стал самым быстрым в мире серийным автомобилем, теперь же марка хочет сосредоточится на исследовании других качеств автомобиля

В интервью изданию Roadshow глава Bugatti Штефан Винкельманн рассказал, что компания готовит две новых версии гиперкара Chiron. По его словам, модификация Super Sport 300+ убедительно доказала всему миру, что «Бугатти» быстрее любого другого серийного автомобиля, однако, пришла пора завоевать и другие титулы.

Топ-менеджер заявил, что в Bugatti слишком увлеклись погоней за максимальной скоростью. Пришло время немного сместить акценты, поэтому одна из будущих модификаций Chiron будет ориентирована на достижение максимально возможной удельной мощности, а вторая — на отточенную управляемость. По словам главы марки, гиперкар будет выпускаться до середины 2020-х годов, так что у инженеров ещё есть время реализовать весь потенциал.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti Chiron Super Sport 300+ получил «карбоновые» шины

16 сентября 2019

Bugatti могла бы очень сильно разогнать Chiron, но не будет этого делать

06 сентября 2019
Bugatti Chiron

Bugatti Chiron - снова рекордсмен

02 сентября 2019

Из Bugatti Chiron сделали внедорожник

27 ноября 2018
Bugatti Chiron 2017

Bugatti Chiron - высшая степень «дьяволизма»

19 октября 2018
Bugatti Chiron из LEGO

Bugatti Chiron построили из кубиков LEGO

30 августа 2018

 Новости Bugatti Chiron

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7 - haval f7 2019 как инструмент достижения умиротворения и гармонии Тест драйв
16 сентября 2019

Haval F7
"Haval F7 как инструмент достижения умиротворения и гармонии"
Skoda Superb - почему обновленный skoda superb 2020 стал на голову выше дорестайлинговой версии
Тест драйв
13 сентября 2019

Skoda Superb
"Почему обновленный Skoda Superb стал на голову выше дорестайлинговой версии"
Lexus LC - lexus lc 500 2018 дьявольский дуализм
Тест драйв
11 сентября 2019

Lexus LC
"Lexus LC 500: Дьявольский дуализм"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 2 8