Из Bugatti Chiron сделали внедорожник

Руководители Bugatti, по видимому, не ставят перед собой задач по разработке кроссоверного направления, что не мешает преданным фанатам марки показывать свое видение этого вопроса

Именно так и поступил дизайнер Рейн Приск, скрестив легендарный спортивный автомобиль Chiron c внедорожной платформой. Получился некий симбиоз спорткара с "джиперской" атрибутикой: лифт кузова; большие колеса; расширители колесных арок; металлическая защита.

Насколько гармонично получилось, решать, безусловно, вам, однако многие эксперты заявили, что, если бы модель производилась, она смогла бы без труда справляться с бездорожьем, а также проходить сложные маршруты ралли, наподобие легендарного Дакара.

Что характерно, на концепт откликнулись и в самой компании Bugatti, правда ответ получился стандартным. Руководители компании заявили, что проект получился весьма интересным, но для производства таких моделей компании придется полностью менять все оборудование. Это означает, что концепт так и останется просто интересным проектом, как и многие другие варианты, задвинутые в долгий ящик.