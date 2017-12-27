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27 дек 2017

В Bugatti подвели итоги года

В Bugatti подвели итоги года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti подвела итоги года. С марта, когда официально был представлен новый суперкар Chiron, компания передала клиентам 70 автомобилей. Среди них — три наших соотечественника.

Правда, получать россиянам свои автомобили пришлось в Европе. Bugatti отказалась сертифицировать систему экстренного оповещения оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а без нее ввести законным способом автомобиль в Россию нельзя. Причем, покупать машину в Европе или США еще и выгоднее чем в России: в Старом Свете она стоит 2,2 миллиона евро, а если ее все же удастся растаможить, ее цена вырастает на полтора миллиона евро.

В Bugatti говорят, что получили оплаченные заказы на 300 суперкаров из общего тиража в 500 автомобилей. Если поспешить и заказать Chiron сейчас, то машину придется ждать четыре года. Как ни странно, вопреки расхожему мнению, основной спрос приходится на европейский рынок (43%), на втором месте США и Канада (26%), а вот Ближний Восток лишь на третьем месте (23%). Еще 8% покупателей суперкара живут в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

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При написании новости использовалась информация:
Bugatti

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