21 авг 2025

Bugatti распродала все автомобили до 2029 года

Bugatti распродала все автомобили до 2029 года
Автор фото: фирма-производитель

Французская компания Bugatti подтвердила, что все автомобили марки распроданы вплоть до 2029 года. Главным драйвером этого успеха стал новый флагманский гиперкар Tourbillon, который вызвал рекордный интерес со стороны покупателей по всему миру

По словам директора по дизайну Bugatti Франка Хейля, такой уровень спроса обеспечивает компании уникальную стабильность и возможность тщательно планировать развитие модельной линейки. В ближайшие годы производственные мощности будут сосредоточены на выпуске моделей Bolide и Tourbillon.

Tourbillon получил гибридную силовую установку с 8,4-литровым двигателем V16 и электромоторами. Суммарная мощность системы составляет 1800 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 2 с. Цена автомобиля – 4 млн долларов (320 000 000 рублей). Однако даже при такой цене получить заказанный экземпляр уже невозможно. Все машины нашли своих владельцев заранее.

Bugatti отмечает, что благодаря столь высокому спросу у компании есть время на разработку следующей модели, которая сменит Tourbillon после 2029 года. Пока подробности держатся в секрете.
 

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

 Новости Bugatti

