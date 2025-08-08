Bugatti представила уникальный гиперкар Brouillard, созданный по спецзаказу

Компания Bugatti представила уникальный гиперкар Brouillard. Эта модель была создана в единственном экземпляре в рамках программы Programme Solitaire

В отличие от предыдущей кастомизации Sur Mesure, новая инициатива позволяет клиенту не просто слегка доработать под личные предпочтения существующую модель, а практически создать собственный автомобиль с нуля. В рамках программы планируется выпускать не более двух автомобилей в год.

Премиальный Brouillard получил мотор W16 мощностью 1578 л.с. В основе конструкции — шасси из карбона и алюминия, позаимствованное у моделей Chiron и Mistral. Внешне гиперкар вдохновлен кабриолетом Mistral, но отличается от него стеклянной крышей, фиксированным задним спойлером и полностью переработанной оптикой. Особое внимание уделено интерьеру, в котором сочетаются тартан, зеленый карбон, фрезерованный алюминий и другие уникальные декоративные элементы. Сиденья изготовлены по индивидуальной форме владельца, а на передней панели и других элементах салона есть изображения лошадей.

Стоимость Brouillard официально не озвучивается, но эксперты предполагают, что она может превышать 30 млн долларов (2,4 млрд рублей). Публичный дебют автомобиля состоится на следующей неделе.

