Представлен заряженный Cadillac Escalade

Cadillac расширяет линейку «заряженных» моделей с приставкой V — впервые ей обзавелся Escalade, который в компании называют «самым мощным полноразмерным внедорожником». Такой автомобиль будет доступен не только со стандартным кузовом, но и в длиннобазном исполнении

Конечно же, нас интересует то, что располагается у машины под капотом. Собственно, там находится шестилитровый мотор V8, который устанавливается на Chevrolet Camaro.

Интересно, но для тяжелого внедорожника мотор решили форсировать - с 677 до 691 лошадиных сил. К слову, разгон до сотни на заряженном Escalade занимает менее четырех с половиной секунд., а максимальная скорость машины составляет 195 километров в час.

Внешне самый мощный Escalade можно отличить от стандартного по иным патрубкам выхлопной системы, черному глянцевому декору, который пришел на смену хрому, и 22-дюймовым дискам V-Series.