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12 июл 2019

Новый Cadillac Escalade будет мощнее Lamborghini Urus

Новый Cadillac Escalade будет мощнее Lamborghini Urus
Автор фото: фирма-производитель

Cadillac Escalade следующего поколения оснастят двигателем мощностью 659 лошадиных сил. Это больше, чем у 635-сильного Bentley Bentayga и 650-сильного Lamborghini Urus

Как пишет издание Muscle Cars And Trucks, самая мощная модификация Cadillac Escalade получит компрессорный 6,2-литровый V8, который сейчас устанавливается на Chevrolet Camaro ZL1 и Corvette Z06. На спорткарах такой мотор развивает 659 л.с. (881 Н•м).

Не исключено, что новый Escalade будет оснащаться и 4.2 V8 с двумя турбинами, который разработан только для моделей Cadillac. Он дебютировал в 2018 году на седане CT6 V, где развивает 557 л.с. (850 Н•м). 

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При написании новости использовалась информация:
Muscle Cars & rucks

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