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10 авг 2018

Новый Cadillac Escalade появится через два года

Новый Cadillac Escalade появится через два года

В Cadillac не намерены отказываться от большого флагманского внедорожника Escalade и готовят его новое поколение

Машина сохранит свою философию: это будет огромный внедорожник с богатым оснащением и рамной конструкцией. По неофициальным данным следующее поколение Cadillac Escalade получит три варианта силовой установки.

Базовая версия внедорожника будет оснащаться 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощность которого составит порядка 420 л.с. Более мощный вариант получит 4,2-литровый V7 с турбонаддувом от «заряженного» седана Cadillac CT6 V-Sport мощностью 550 л.с. Наконец, для следующего поколения Escalade будет доступна и гибридная силовая установка.

Следующее поколение Cadillac Escalade должно стать гораздо легче нынешнего за счет широкого применения сверхвысокопрочных сталей и алюминия. Ожидается, что масса автомобиля снизится как минимум на 100 килограммов. Внедорожник получит фирменную систему «полуавтономного» вождения, которая работает на скоростных шоссе.

Нынешнее поколение Cadillac Escalade представлено и на российском рынке. Внедорожник предлагается с безальтернативным 6,2-литровым двигателем мощностью 426 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом» по цене от 4 990 000 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
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